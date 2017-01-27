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Главная » НОВОСТИ » В России принят закон о декриминализации побоев в семье
 
 
 
 
27 Января 2017 года, 13:12

В России принят закон о декриминализации побоев в семье


РОССИЯ/ 27 января/ БИ-ПОРТ – Государственная дума приняла закон о декриминализации побоев в семье в окончательном третьем чтении. Он переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые. По информации «ТАСС», за принятие документа проголосовало 380 депутатов, три человека высказались против. Таким образом, изменения будут внесены в статью 116 Уголовного кодекса «Побои».

Данная мера призвана устранить неоднозначное толкование положений УК, которое возникло после того, как в июле 2016 года был принят закон об ответственности за побои в отношении близких лиц.

«Общественность ссылалась на то, что «внутрисемейные побои становятся более общественно опасными, чем побои чужих людей». Сложилась ситуация, когда закон исходит из того, что родная мать для собственного ребенка опаснее, чем чужие дяди», – поясняет депутат и одна из разработчиков закона Ольга Баталина.

Первые слова о необходимости срочных правок в закон прозвучали из уст его автора, депутата Павла Крашенинникова. Он сообщил, что исправлять закон нужно, поскольку общественный резонанс – сильный, а «обновленная» им 116 статья используется органами опеки «для злоупотреблений».

Фото: © Fotolia/ Warren Goldswain

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