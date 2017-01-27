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Главная » НОВОСТИ » «Апатит» и правительство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экологии
 
 
 
 
27 Января 2017 года, 13:20

«Апатит» и правительство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экологии


МУРМАНСК/ 27 января/ БИ-ПОРТ - АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») и правительство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве при реализации мероприятий по проведению в РФ в 2017 г. Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий. Свои подписи под соглашением поставили губернатор Мурманской области Марина Ковтун и заместитель генерального директора управляющей организации по АО «Апатит» Светлана Толстикова.

Соглашение, которое направлено на дальнейшее взаимодействие АО «Апатит» и правительства Мурманской области при реализации природоохранных мероприятий и конкретизацию их перечня на 2017 г., было подписано в ходе работы ежегодной международной экологической научно-практической конференции «Экология Арктики – 2017». По условиям соглашения, АО «Апатит» продолжит финансирование природоохранных мероприятий для обеспечения устойчивого, экологически ориентированного развития Мурманской области, с учетом приоритетов сохранения благоприятной окружающей среды и обеспечения экологической безопасности населения.

Затраты, вязанные с реализацией экологических проектов в АО «Апатит» за последние три года, превысили 3,36 млрд рублей.

Как отметила губернатор области Марина Ковтун: «Это очень серьёзный вклад в улучшение экологической ситуации в Мурманской области».

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Ключевым пунктом соглашения станет приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования с использованием наилучших технологий в РФ для утилизации и обезвреживания опасных производственных отходов. В АО «Апатит» будут внедрены инновационные методы утилизации и обезвреживания ртутных ламп, нефтесодержащих отходов, железнодорожных шпал, автомобильных покрышек. Например, при переработке 1 тонны автопокрышек образуется до 450 килограмм жидкого печного топлива. Оборудование является мобильным и может перерабатывать отходы по месту образования, что значительно снижает потребность в автомобильных перевозках.

В результате термического обезвреживания отходов их масса уменьшается в 20 раз, а объём - в 50 раз. В дополнение при работе установки образуется до 350 кВт в час тепловой энергии пригодной для использования, этого достаточно для обогрева производственного здания. Начало эксплуатации оборудования 1 полугодие 2017 года.

Как подчеркнула Светлана Толстикова: «Экологическая политика компании «ФосАгро» направлена на минимизацию воздействия производства на окружающую среду. «Апатит» ежегодно разрабатывает и реализует программы производственного экологического контроля, которые учитывают все виды воздействия на окружающую среду; выполняет научно-исследовательские работы в области охраны окружающей среды, ведёт разработки и внедрения природоохранных мероприятий вместе с ведущими институтами и проектными организациями России».

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