БДК «Североморск» совершил переход через Суэцкий канал

27 Января 2017 года, 13:30

МИР/ 27 января/ БИ-ПОРТ – Большой противолодочный корабль «Североморск» совершил переход из Средиземного в Красное море через Суэцкий канал. Проход корабля по каналу занял несколько часов, в течение которых основной задачей экипажа было обеспечение безопасного маневрирования БПК в условиях интенсивного судоходства.

«С задачей успешно справились расчеты главного командного пункта корабля, информационного центра, штурманской и радиотехнической боевых частей, также во время плавания были отработаны вопросы противодиверсионной обороны и мероприятия антитеррористической направленности», – рассказал «Би-порту» врио начальника пресс-службы СФ Сергей Федюнин.

Поход «Североморска» длится с 15 октября 2016 года, и за этот период корабль преодолел более 17 тысяч миль. Его экипаж выполнял задачи в составе соединения Военно-морского флота России, действующего в Средиземном море, отработал несколько десятков внутрикорабельных учений. Направленность тренировок была различна: от борьбы за живучесть на ходу и стоянке, до учений по противовоздушной и противолодочной обороны с применением палубной авиации.

В начале февраля БПК «Североморск» примет участие в международном военно-морском учении «АМАН – 2017» в акватории Аравийского моря.

«Целью мероприятия является борьба с пиратством и защита маршрутов международной торговли», – подчеркнул представитель Северного флота.