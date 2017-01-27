Первое заседание нового состава Общественной палаты Мурманской области состоится 3 февраля

27 Января 2017 года, 14:09

МУРМАНСК/ 27 января/ БИ-ПОРТ — 3 февраля начнется пленарное заседание Общественной палаты Мурманской области.

Новый, пятый состав региональной палаты рассмотрит, прежде всего, организационные вопросы. На заседании нового состава, которому предстоит работать в течение следующих двух лет, пройдут выборы секретаря Общественной палаты, его заместителя и председателей комиссий, намечен план работы на текущий год.

Напомним, что в соответствии с региональным законом об Общественной палате Мурманской области численность членов палаты составляет 45 человек. Палата формируется из 15 граждан, утверждаемых губернатором Мурманской области, 15 представителей региональных общественных объединений, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории области, избираемых Мурманской областной Думой, и 15 представителей местных общественных объединений, избираемых членами ОП, утвержденными губернатором Мурманской области и избранными Мурманской облдумой.

Формирование нового состава Общественной палаты началось еще в ноябре прошлого года.