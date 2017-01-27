Экомобиль пройдёт по Мурманску 28 января

27 Января 2017 года, 13:45

МУРМАНСК/ 27 января/ БИ-ПОРТ — Мурманчане вновь смогут избавиться от перегоревших энергосберегающих ламп и старых градусников — 28 января администрация города Мурманска совместно с ООО «Экопром» проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов, сообщили в администрации.

В субботу экомобиль проедет от района Роста через Нижнеростинское шоссе, район Жилстрой, Больничный городок, проезд Ледокольный до улицы Огни Мурманска. Подобные мероприятия в рамках комплексной программы «Мурманск – город чистоты» муниципалитет проводит регулярно.

Экомобиль будет останавливаться по следующему графику: в 10:00 ул. Набережная, 15 — в 10:50 пересечение ул. Печенгской и ул. Новосельской — в 11:30 пересечение ул. Фурманова и ул. Пархоменко — в 12:20 площадка между домами № 130а по проспекту Кольскому и № 5 по проезду Ледокольному — в 13:00 район АЗС по ул. Огни Мурманска.

Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять порядка 30 минут.

АГМ