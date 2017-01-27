Россияне считают приемлемой пенсию в 30 тысяч рублей

27 Января 2017 года, 13:57

РОССИЯ/ 27 января/ БИ-ПОРТ – Большинство россиян (76,8%) считают приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тысяч рублей, пишут «Известия». Почти треть опрошенных, однако, не ждет больше 15–20 тысяч.

На просьбу оценить приемлемый уровень своей будущей пенсии больше всего россиян (36,5%) ответили, что это — 20–30 тысяч рублей. Такие данные в ходе опроса получили специалисты Российского государственного социального университета. Второй по популярности (28,1%) ответ — 15–20 тысяч. 11,4% опрошенных сообщили, что приемлемый уровень — 10–15 тысяч. Меньше четверти людей (22,7%) хотели бы получать 30–40 тысяч рублей и более.

Управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов поясняет, что на «приемлемость» пенсии влияет ее нынешний средний размер — чуть более 13 тысяч рублей. Ректор РГСУ Наталья Починок отмечает, что «люди исходят из этой величины и думают, что хорошо бы прибавили еще немного — и будет достаточно».

Как показал опрос РГСУ, только 15% россиян оценили приемлемый размер пенсии исходя из коэффициента замещения менее 30% от зарплаты. При этом 20% ориентировались на 40–50%, 19% — на 60–70%, а 36% — и вовсе на 70% заработка. Сейчас, по данным Росстата, средняя зарплата по стране составляет 36,7 тысяч рублей, соответственно, коэффициент замещения — около 35,7%.

Частично на ожидания людей оказывает влияние то, что в некоторых странах пенсионеры могут получать до 80% от утраченного заработка. Однако, подчеркивает Починок, не нужно забывать, что в этих государствах, как правило, существует многоуровневая пенсионная система. И большую часть дохода люди получают за счет добровольных накоплений. У нас люди сомневаются в том, что самостоятельная забота о собственной пенсии может иметь перспективы.

«Мы проводим опрос не первый год. И если прежде мы видели, что люди проявляют интерес к добровольным накоплениям, то за прошедший год число людей, которые хотели бы накопить на пенсию самостоятельно, снизилось вдвое, — рассказывает ректор РГСУ. Частично это можно пояснить падением реальных доходов.

Фото: globallookpress.com