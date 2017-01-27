Россияне считают приемлемой пенсию в 30 тысяч рублей

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
На «Апатит» поставляют оборудование для конвейерного комплекса На «Апатит» поставляют оборудование для конвейерного комплекса
День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже
29 января в Мурманске пройдет праздник «Здравствуй, солнце!» 29 января в Мурманске пройдет праздник «Здравствуй, солнце!»
Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия
ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…» ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…»
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Действительно ли в Североморске снег убирают хуже всех?
 
 
 
 

Курсы валют 27.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,4987
1,4384
1 USD
Доллар США
59,6356
0,4867
1 EUR
Евро
64,0248
0,5994
10 NOK
Норвежских крон
71,6826
0,7785
10 SEK
Шведских крон
67,6003
0,7079
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

3.6 м/с
давление 754.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

Выбор редакции

В России принят закон о декриминализации побоев в семье
27 Января 2017, 13:12
В России принят закон о декриминализации побоев в семье
Мурманская область готова к проведению итогового сочинения в дополнительные сроки
27 Января 2017, 12:24
Мурманская область готова к проведению итогового сочинения в дополнительные сроки
Бывшие сотрудники мурманского филиала «Новик» не получили зарплату за полгода работы
27 Января 2017, 10:25
Бывшие сотрудники мурманского филиала «Новик» не получили зарплату за полгода работы
Мурманская ТЭЦ перейдет на слив мазута беспаровым способом
27 Января 2017, 10:11
Мурманская ТЭЦ перейдет на слив мазута беспаровым способом
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске работает международная экологическая научно-практическая конференция «Экология Арктики – 2017»
26 Января 2017, 14:51
Сильный ветер и мокрый снег ожидаются в Мурманской области
27 Января 2017, 08:05
На концерте «Прерванный полет…» будет организован сбор средств для ребенка, родители которого погибли при крушении Ту-154
26 Января 2017, 16:45
Кондуктора, которая высадила школьницу из автобуса в Мурманске, проверит Следком
27 Января 2017, 10:54
Пропавшие дети из Кировска найдены живыми
27 Января 2017, 09:55
Алексей Лыженков: ситуация со снегом в Мурманске сложная, но управляемая
26 Января 2017, 15:56
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Россияне считают приемлемой пенсию в 30 тысяч рублей
 
 
 
 
27 Января 2017 года, 13:57

Россияне считают приемлемой пенсию в 30 тысяч рублей


РОССИЯ/ 27 января/ БИ-ПОРТ – Большинство россиян (76,8%) считают приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тысяч рублей, пишут «Известия». Почти треть опрошенных, однако, не ждет больше 15–20 тысяч.

На просьбу оценить приемлемый уровень своей будущей пенсии больше всего россиян (36,5%) ответили, что это — 20–30 тысяч рублей. Такие данные в ходе опроса получили специалисты Российского государственного социального университета. Второй по популярности (28,1%) ответ — 15–20 тысяч. 11,4% опрошенных сообщили, что приемлемый уровень — 10–15 тысяч. Меньше четверти людей (22,7%) хотели бы получать 30–40 тысяч рублей и более.

Управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов поясняет, что на «приемлемость» пенсии влияет ее нынешний средний размер — чуть более 13 тысяч рублей. Ректор РГСУ Наталья Починок отмечает, что «люди исходят из этой величины и думают, что хорошо бы прибавили еще немного — и будет достаточно».

Как показал опрос РГСУ, только 15% россиян оценили приемлемый размер пенсии исходя из коэффициента замещения менее 30% от зарплаты. При этом 20% ориентировались на 40–50%, 19% — на 60–70%, а 36% — и вовсе на 70% заработка. Сейчас, по данным Росстата, средняя зарплата по стране составляет 36,7 тысяч рублей, соответственно, коэффициент замещения — около 35,7%.

Частично на ожидания людей оказывает влияние то, что в некоторых странах пенсионеры могут получать до 80% от утраченного заработка. Однако, подчеркивает Починок, не нужно забывать, что в этих государствах, как правило, существует многоуровневая пенсионная система. И большую часть дохода люди получают за счет добровольных накоплений. У нас люди сомневаются в том, что самостоятельная забота о собственной пенсии может иметь перспективы.

«Мы проводим опрос не первый год. И если прежде мы видели, что люди проявляют интерес к добровольным накоплениям, то за прошедший год число людей, которые хотели бы накопить на пенсию самостоятельно, снизилось вдвое, — рассказывает ректор РГСУ. Частично это можно пояснить падением реальных доходов.

Фото: globallookpress.com

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
БДК «Североморск» совершил переход через Суэцкий канал
2.
В России принят закон о декриминализации побоев в семье
3.
ФСБ будет следить за политическими процессами в регионах
4.
Мурманская область готова к проведению итогового сочинения в дополнительные сроки
5.
Житель Мончегорска защищаясь убил собственного брата ножом
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта