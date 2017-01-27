На «Олконе» наградили победителей производственного соревнования

27 Января 2017 года, 14:20

ОЛЕНЕГОРСК/ 27 января/ БИ-ПОРТ - На «Олконе» наградили лучшие коллективы – победителей производственного соревнования по итогам 2016 года.

На торжественном мероприятии чествовали 24 коллектива из всех пяти цехов комбината. В течение всего года бригады оценивались по различным критериям: учитывались показатели по безопасности труда, объемам производства и ремонтов.

«Производственное соревнование проходит на «Олконе» третий год, количество участников с каждым разом увеличивается. В 2016 году в трудовом соперничестве приняли участие 103 бригады. Важно, что такая честная конкуренция позволяет существенно улучшить показатели работы не только каждого коллектива в отдельности, но и предприятия в целом», - отметил на церемонии награждения исполняющий обязанности генерального директора АО «Олкон» Алексей Щербаков.

На торжественное мероприятие пришли около 150 человек. Впервые были приглашены не только сами победители, но и их семьи. Каждому коллективу вручили сертификат на развлекательное мероприятие – работники смогут поиграть в боулинг, лазертаг или пейнтбол, съездить в картинг-центр или на базу отдыха. Кроме того, лучшие бригады по итогам каждого месяца получали премии.

«Побеждать всегда приятно. Наша бригада перевезла самые большие объемы руды из карьеров на дробильно-обогатительную фабрику, поэтому мы стали лидерами. Для победы важна слаженная работа машинистов тепловозов, электровозов, тяговых агрегатов и диспетчеров, команда у нас дружная, многие работают здесь больше 20 и 30 лет», - поделился секретом успеха руководитель локомотивной бригады транспортного управления «Олкона» Николай Кузнецов.

В 2017 году количество бригад-участниц производственного соревнования снова увеличится. В трудовое соперничество теперь включатся коллективы службы контроля качества, а также ремонтники отдела энергообеспечения.