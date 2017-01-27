В Мурманской области за январь изъято 40 единиц гражданского оружия

27 Января 2017 года, 15:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 января/ БИ-ПОРТ – С начала года в Мурманской области в отношении 26 владельцев гражданского оружия составлены административные протоколы за нарушение правил его оборота.

«За 2017 год сотрудниками Росгвардии изъято 40 единиц оружия, – сообщил «Би-порту» представитель Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко. – Став владельцем оружия человек несет административную и уголовную ответственность за его сохранность, соблюдение правил хранения, ношения и использования».

Он также отметил, что собственник обязан представлять необходимые документы в лицензионно-разрешительное подразделение по месту учета оружия не позднее, чем за месяц до истечения срока действия выданных разрешений на хранение.

Фото: novostey.com