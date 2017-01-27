Добыча нефти на «Приразломной» в 2016 году увеличилась в 2,5 раза

27 Января 2017 года, 15:34

РОССИЯ/ 27 января/ БИ-ПОРТ — «Газпром нефть» в 2016 году увеличила добычу первой российской нефти на арктическом шельфе в 2,5 раза. Пресс-центр «Газпрома» сообщает, что компания выполнила годовой план по добыче нефти с платформы «Приразломной» — первого и на сегодняшний день единственного проекта на арктическом шельфе, где ведется промышленная добыча углеводородов.

В общей сложности по итогам 2016 года на Приразломном месторождении было добыто 2 154 000 тонн нефти сорта ARCO (Arctic Oil). Для сранвения, в 2015 году потребителям Северо-западной Европы было отгружено более 800 тыс. тонн нефти.

Нефть, добываемая на Приразломном месторождении, отличается высокими качественными показателями — она обладает высокой плотностью, повышенным содержанием серы, высоким содержанием битумов, низким показателем коксового остатка и большим количеством фракций, используемых для производства масел. Из добываемой нефти производятся уникальные химические продукты, которые используются в дорожном строительстве, шинном производстве, в космической и фармацевтической промышленностях.

Добыча нефти на Приразломном месторождении началась в декабре 2013 года. В апреле 2014 года была отгружена первая партия арктической нефти сорта ARCO. Транспортировку нефти с месторождения осуществляют два челночных танкера — «Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров». Отгрузка нефти начинается только при единовременном соблюдении 30 необходимых условий. Линия по перекачке нефти на танкер оборудована системой аварийной остановки и закрытия, которая в случае необходимости позволяет мгновенно остановить отгрузку.

Фото: gazprom-neft.ru