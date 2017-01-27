Депутаты Госдумы хотят запретить давать детям нелепые и нецензурные имена

27 Января 2017 года, 20:20

РОССИЯ/ 27 января/ БИ-ПОРТ – Депутаты Госдумы предлагают запретить давать детям нелепые и нецензурные имена. Пока запрет может коснуться лишь цифр, аббревиатур, ненормативной лексики и должностей.

«Важно, чтобы у человека были полноценные отношения с собственным именем, потому что, если человек не принимает свое имя – это может отражаться в самых разных сферах. Имя – это часть самого себя, это слово, которое мы часто проговариваем. И от того, как к нам обращаются, и как мы при этом себя чувствуем, конечно, зависит и самооценка», – рассказала в эфире радио Sputnik психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова.

Родители часто пытаются через детей реализовать свои ожидания, а это неправильно, считает психолог.

«Родители очень часто и используют своих детей, чтобы реализовать какие-то свои ожидания, и свою проблематику часто переносят на своих детей. Если у человека демонстративный склад характера, ему обязательно надо выделиться. А, если выделиться своими достоинствами у него не очень получается, то он будет придумывать массу вариантов, для того, чтобы привлечь внимание», – отметила Орлова.

Фото: Twitter