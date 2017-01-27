Блин диаметром 1,5 метра испекут в Вологде на праздник Масленицы

27 Января 2017 года, 19:45

ВОЛОГДА/ 27 января/ БИ-ПОРТ – Четыре гастрономических пира устроят в Вологде в масленичную неделю, с 20 по 26 февраля. 23 февраля вологжан и гостей города ждет мясной пир, 24 февраля – рыбный, 25 февраля – пироговый, а 26 февраля – масляный. Они пройдут в рамках гастрономического фестиваля «Масляный пир», передает пресс-служба администрации Вологды.

«Масляные пиры пройдут в разных ресторанах и кафе города. Повара обещают традиционную русскую кухню, а также всевозможные блюда с использованием масла. Ведь уникальность нового туристического проекта заключается в том, что пока все остальные города России угощают блинами с маслом, в Вологде будут угощать маслом с блинами. И туристов такой план мероприятий привлекает. В масленичную неделю уже забронированы 80% номеров в крупных гостиницах и все номера в городских мини-отелях. Надеемся, что по достоинству праздник оценят и вологжане», – рассказала начальник отдела содействия развитию предпринимательства и туризма Департамента экономического развития администрации Вологды Ирина Петрова.

С 20 по 26 февраля в Вологде будут также организованы дегустации масла, мастер-классы по приготовлению блинов, праздничные мероприятия в ресторанах и на различных городских площадках. Кроме того, на Кремлевской площади и в Кремлевском саду будет работать широкая ярмарка.

«Всего будет представлено более 100 различных видов блинов. Свои товары во время торговли презентуют 12 предприятий молочной продукции Вологодской области. Также в большом ассортименте будет представлена сувенирная продукция, – отметил начальник отдела торговли Департамента экономического развития администрации Вологды Александр Шумилов. – И в кульминационный день празднования Масленицы в Вологде шеф-повар одного из ресторанов Вологды Антонио Рицци испечет для горожан и туристов блин 1,5 метра в диаметре и презентует его на Кремлевской площади», –

Туристический проект «Масляный пир» был разработан специализированной консалтинговой группой из Санкт-Петербурга совместно с областными и городскими властями. Его цель – успешно выделить Вологду среди других городов и привлечь дополнительный туристский поток и инвестиции.