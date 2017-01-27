За 2016 год в Мурманской области снизилось количество коррупционных проявлений

27 Января 2017 года, 15:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области неуклонно снижается количество коррупционных проявлений. По данным регионального Министерства юстиции, риск коррупции составил 8,3%, для сравнения в 2014 году показатель равнялся 10,9%. Уменьшился спрос на коррупцию – 17,9% против 20,6% в 2014.

В Заполярье уже четвертый год функционирует государственная система бесплатной юридической помощи. Так, в 2015 году помощь была оказана в 147 283 случаях, что на 23% выше показателя 2014 года.

«Итоги 2016 года будут подведены по данным ежегодного мониторинга, но уже сейчас можно заявить о превышении показателя прошлого года более чем на 20 процентов. В том числе высокими темпами растет и число случаев оказания помощи адвокатами – участниками данной системы. Такая динамика роста свидетельствует о доверии граждан к данному институту», – сообщил глава Минюста Василий Плевако.

На сегодняшнем заседании правительства он также отметил, что министерство обеспечило своевременность подписания, регистрации и опубликования всех региональных законов, принятых Мурманской областной думой за отчетный период: 267 законов, 179 из которых внесены в думу губернатором.

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат выразил благодарность Плевако за помощь в вопросах реализации мероприятий по разграничению полномочий между районом и сельскими поселениями. Отметим, что в 2016 году в состав поселения Междуречье вошли Белокаменка и Ретинское.

«Руководством района была проведена большая разъяснительная работа о преимуществах, которые приобретают сельские поселения, передавая полномочия на районный уровень. Эта работа должна стать примером для других муниципальных образований, которым еще предстоит взять на себя полномочия небольших поселений», – прокомментировала ситуацию Марина Ковтун.