Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонущего автомобиля

27 Января 2017 года, 17:52

МОСКВА/ 27 января/ БИ-ПОРТ – Руководство МВД России готовит представление о награждении капитана полиции Алексея Коняева за то, что он спас женщину из тонущего автомобиля в реке Москва. Вечером 26 января в столице на Ростовской набережной произошла авария, в результате которой одна из машин пробила ограждение и упала воду.

«Автоинспектор Коняев прыгнул в ледяную воду, с помощью куска льдины разбил заднее стекло тонувшей иномарки и вытащил 34-летнюю автоледи из салона. Его коллеги и очевидцы с помощью буксировочного троса помогли полицейскому с пострадавшей выбраться на берег», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пострадавшая была передана врачам скорой помощи, автоинспектор доставлен в больницу с переохлаждением и отморожением обеих кистей.

© Фото: АГН «Москва»