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Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

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Главная » НОВОСТИ » Ямальцы предложили признать снеговика символом Года экологии
 
 
 
 
27 Января 2017 года, 18:30

Ямальцы предложили признать снеговика символом Года экологии


ЯМАЛ/ 27 января/ БИ-ПОРТ – В поддержку проведения Года экологии в России волонтёры «Зелёной Арктики» призвали жителей Ямала лепить снеговиков на центральных площадях, во дворах, скверах и парках, на территории школ и детских садов. Об этом сообщает НАО-24.

«Надеемся, что акцию подхватят и другие российские регионы, и за рубежом. Тема благодарная, безобидная, добрая и потому, собственно, люди к ней присоединяются», – сказал исполнительный директор общественной организации «Зелёная Арктика» Андрей Иванов. Идея, по его словам, родилась быстро.

«Она показалась нам очень удачной, к тому же эта тема снеговиков универсальна, понятна и всеми любима. Близка и детям, и взрослым, ведь присутствует некая ностальгия – все мы были маленькими. К тому же, снеговик – характерный персонаж для русского севера, который своей белизной воплощает стремление к чистоте, а метла подчёркивает стремление к поддержанию порядка», – полагает Иванов.

Сейчас активисты «Зеленой Арктики» думают над тем, чтобы сделать и летнюю версию этой акции.

Фото: foto-basa.com

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