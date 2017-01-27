Ямальцы предложили признать снеговика символом Года экологии

27 Января 2017 года, 18:30

ЯМАЛ/ 27 января/ БИ-ПОРТ – В поддержку проведения Года экологии в России волонтёры «Зелёной Арктики» призвали жителей Ямала лепить снеговиков на центральных площадях, во дворах, скверах и парках, на территории школ и детских садов. Об этом сообщает НАО-24.

«Надеемся, что акцию подхватят и другие российские регионы, и за рубежом. Тема благодарная, безобидная, добрая и потому, собственно, люди к ней присоединяются», – сказал исполнительный директор общественной организации «Зелёная Арктика» Андрей Иванов. Идея, по его словам, родилась быстро.

«Она показалась нам очень удачной, к тому же эта тема снеговиков универсальна, понятна и всеми любима. Близка и детям, и взрослым, ведь присутствует некая ностальгия – все мы были маленькими. К тому же, снеговик – характерный персонаж для русского севера, который своей белизной воплощает стремление к чистоте, а метла подчёркивает стремление к поддержанию порядка», – полагает Иванов.

Сейчас активисты «Зеленой Арктики» думают над тем, чтобы сделать и летнюю версию этой акции.

Фото: foto-basa.com