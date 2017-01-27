Оленину из Ямала будут поставлять в Германию

27 Января 2017 года, 20:50

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО/ 27 января/ БИ-ПОРТ — Мясо оленей из Ямало-Ненецкого АО будет поставляться на европейский рынок. Как сообщают в правительстве округа, соответствующее соглашение было подписано главой администрации Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа Иваном Сакалом и директором берлинской фирмы «P.Köver e.K» Петером Кёвером,

Поставки мяса северного оленя объёмом до 100 тонн будут производиться муниципальным унитарным предприятием «Мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» Приуральского района по всем правилам и стандартам качества Германии.

Сообщается, что в Германии представители администрации ЯНАО побывали в рамках рабочей поездки с целью расширения экономического и гуманитарного сотрудничества.

Фото: Meatinfo.ru