В Заполярье до -12° и сильная гололедица

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/28 января/БИ-ПОРТ - В Заполярье наблюдается переменная облачность. Местами небольшой снег, туман. Ветер юго-западный умеренный. Гололедица, местами сильная.
Как сообщают синоптики, 28 января погоду Кольского полуострова будет определять южная, юго-западная периферия циклона смещающегося по Баренцеву морю. В регионе местами пройдет небольшой снег, преобладающая температура воздуха от +1 до -4°, при прояснениях в отдельных районах до -12°.
Сейчас в Мурманске -2; Ветер: ю 3-5 м/с; Давление: 752 мм.рт.ст. Уровень радиации: 7 мкр/ч