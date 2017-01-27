В Мончегорске 8 человек спасали производственное оборудование

МОНЧЕГОРСК/28 января/БИ-ПОРТ - Накануне вечером в Мончегорске горело помещение с производственным оборудованием.
В 20 часов 04 минуты на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании строения, расположенного по адресу: г. Мончегорск, ул. Бредова, д.12. В результате пожара огнём повреждена крыша, уничтожено п оборудование, закопчены стены . На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.