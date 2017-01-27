Опрос: Граждане США не доверяют свои данные правительству

28 Января 2017 года, 14:30

МИР/28 января - Большинство граждан США перестали доверять свои персональные данные властям и социальным сетям, передает RT со ссылкой на итоги опроса исследовательского центра Pew Research.

Отмечается, что более половины опрошенных заявили, что считают небезопасным предоставлять данные правительству, и предпочитают скрывать их, даже в случае, если они необходимы для расследования преступлений.

Также сообщается, что жители США предпочитают запоминать свои пароли и отказываться от Wi-Fi в местах общественного питания после сообщений о хакерских атаках.