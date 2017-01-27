Скончался солист ВИА «Верасы» Александр Тиханович

28 Января 2017 года, 19:17

РОССИЯ/28 января - Народный артист Белоруссии, участник известного во времена СССР вокально-инструментального ансамбля «Верасы» Александр Тиханович скончался после долгой болезни на 65-м году жизни. Об этом сообщила дочь музыканта в своем инстаграме.

«Сегодня ночью не стало моего папы. Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год», — написала она. В последний год своей жизни артист тяжело болел.

Александр Тиханович родился 13 июля 1952 года в Минске. Окончил Белорусскую консерваторию, в 1973 году вошел в состав ВИА «Верасы», многие годы популярного на территории Советского Союза. В ансамбле Тиханович познакомился с Ядвигой Поплавской, своей будущей женой. В 1989 году он вместе с Поплавской создали Театр песни и творческую студию при нем, выпускниками которой были многие молодые белорусские исполнители.