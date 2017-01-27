28 Января 2017 года, 17:19

МОСКВА/28 января – Вход в природные парки России сделают платным. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды одобрил соответствующий законопроект, сообщает RT. Документ предполагает поправки в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях».

Разработчики документа считают, что взимание платы за вход необходимо, так как эти территории имеют экологическую и эстетическую ценность, а жители городов оставляют в них много мусора. Сейчас платным является посещение только заповедников и национальных парков. Природные парки под эти требования не попадают.

Предполагается, что решать, сколько будет стоить прогуляться по парку, будут власти регионов. Пока обсуждалась сумма до 1500 тысяч рублей и льготы для пенсионеров и детей.