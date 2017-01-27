Североморцам предлагается пополнить ряды полиции

28 Января 2017 года, 18:22

СЕВЕРОМОРСК/28 января/БИ-ПОРТ - Межмуниципальный отдел МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной приглашает юношей на очное обучение в государственные образовательные организации МВД России. В их числе Санкт-Петербургский университет МВД России, Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России (г. Калининград), Нижегородская академия МВД России, Белгородский, Орловский, Воронежский институты МВД России.

Обучение на бюджетной основе в 2017 году по специальностям: правоохранительная деятельность, правовое обеспечение национальной безопасности, психология служебной деятельности, информационная безопасность телекоммуникационных систем, специальные радиотехнические системы, экономическая безопасность.

В период учебы курсанты и слушатели обеспечиваются стипендией, а также бесплатным общежитием, питанием, обмундированием, им оплачивается проезд к месту проведения отпуска и обратно 1 раз в год.

«По вопросам оформления на учебу обращаться в группу по работе с личным составом МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной по адресу: г. Североморск, ул. Сафонова, д. 24, каб. № 6, тел.: 8 (815-37) 4-65-87 (добавочный 40-59 или 40-94); 8-999-091-63-86», - говорится в сообщении МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной.