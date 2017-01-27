Опасные гидрометеорологические явления наблюдаются в Баренцевом море

МУРМАНСК/28 января - Опасные гидрометеорологические явления наблюдаются в Белом, Баренцевом, Охотском морях. Об этом сообщает «ПортНьюс» по данным Государственного морского спасательно-координационного центра Росморречфлота.
Белое море: Ветер ЮЗ – З 9-14 м/сек, в порывах до 17-22 м/сек, море 4-5 баллов. Баренцево море: На западном побережье Новой Земли ожидается усиление С - СЗ 15-18 м/сек, медленное обледенение судов. На ЮВ моря ветер З-СЗ 11-16 м/сек, в порывах до 20-25 м/сек, море 5 баллов.
Охотское море: На ЮЗ моря ветер западный 18 м/сек, волна 5,0 м.