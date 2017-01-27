В Мурманске провели акцию «Шагающий автобус»

28 Января 2017 года, 20:00

МУРМАНСК/28 января/БИ-ПОРТ - Сотрудники областного управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области провели накануне в областном центре акцию «Шагающий автобус». Сотрудники полиции вместе с учениками школ, учащиеся которых попали в ДТП, прошли по безопасному пути к школе.

По дороге инспекторы ГИБДД пояснили ребятам значение каждого дорожного знака, напомнили правила пересечения проезжей части по нерегулируемой «зебре». Также полицейские повторили с ребятами порядок действий при необходимости пересечь проезжую часть в отсутствии в зоне видимости пешеходных переходов.

Сообщается, что такие акции в целях профилактики ДТП проходят в настоящее время во всех территориальных отделах полиции.