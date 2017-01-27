СМИ: Сбербанк запустит систему оплаты в рублях в Турции

28 Января 2017 года, 19:30

МИР /28 января - Председатель правления Denizbank Хакан Атеш представил планы по внедрению системы оплаты в рублях на территории Турции. Об этом сообщает RNS.

«Сейчас проводятся работы между Сбербанком и Denizbank по поводу внедрения системы оплаты в рублях в секторе туризма и сельского хозяйства. В настоящее время российские туристы, которые будут посещать Турцию, будут иметь возможность проводить все необходимые операции в банкоматах, в банках ... и будут приниматься российские рубли в качестве оплаты»,— сказал он.

«Мы уже начали продавать туры в России, цены на которые выражены в рублях», - добавил господин Атеш Также, по словам Хакана Атеша, банк ведет переговоры, которые позволят осуществлять поставки газа со стороны «Газпрома» в национальных валютах.