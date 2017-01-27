Пограничный сторожевой корабль «Полярная Звезда» прибыл на службу в Мурманск

28 Января 2017 года, 18:05

МУРМАНСК/ 28 января/ БИ-ПОРТ - 28 января пограничный сторожевой корабль 1 ранга проекта 22100 («Океан») «Полярная Звезда» прибыл из порта Санкт-Петербурга в пункт постоянного базирования порт Мурманска. На переходе личный состав провел плановые тренировки, занятия и корабельные боевые учения. В сложных штормовых условиях Северной Атлантики экипаж показал высокую морскую выучку, а системы корабля успешно прошли проверку на прочность. Как сообщили «Би-порту» в Пограничном управлении ФСБ России по западному арктическому району, на всем пути следования «Полярная Звезда» привлекал повышенный интерес со стороны кораблей и авиации стран Северо-Атлантического альянса.

«Полярная звезда» построен по проекту ЦМКБ «Алмаз» на Зеленодольском заводе имени А.М.Горького и не имеет аналогов в мире. Корабль представляет собой принципиально новый и абсолютно уникальный в своём

роде корабль. В нём воплощены все современные достижения отечественной науки и техники.

Сторожевик обладает неограниченной мореходностью, дальностью плавания до 12 000 морских миль, автономностью до 60 суток и возможностью преодоления ледяных торосов толщиной до 80 сантиметров.

Вооружение корабля составляют артиллерийская установка, а также два крупнокалиберных пулемёта. Кроме того, на борту «Полярной звезды» имеется вертолётная площадка и ангар для постоянного базирования многоцелевого палубного вертолёта типа Ка-27. Корабль оснащён новейшим оборудованием навигации и связи.

Бытовые условия размещения экипажа отвечают самым высоким современным стандартам. Корабль отличается продуманностью проектировки. На его борту созданы достойные условия для отдыха личного состава в период между вахтами, при длительном несении службы в море.

Фоторепортаж с церемонии встречи корабля можно посмотреть на нашем сайте.