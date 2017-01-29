29 Января 2017 года, 10:10

МУРМАШИ/ 29 января/ БИ-ПОРТ – Изменилось место остановки общественного транспорта в «Аэропорту Мурманск». Теперь общественный транспорт останавливается сразу в хода в аэровокзал. Ранее соответствующие изменения анонсировал генеральный директор ООО «Новапорт» Сергей Рудаков, являющийся акционером аэропорта.

«Мы определились, что общественный трансопрт будет заходить на первую линию. Автобусная остановка будет ближе, чем раньше, и транспорт будет подходить к дверям аэровокзала», - сообщил на этой недели Рудаков.

До настоящего момента автобусы и маршрутки были вынуждены осуществлять посадку пассажиров фактически прямо на дороге, поскольку решением суда аэропорту было предписано обеспечить 50-метровую зону безопасности, в которую попадала специально оборудованная остановка общественного транспорта.

Фото: Эдуард Домбай