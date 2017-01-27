12 человек тушили гаража в Апатитах

29 Января 2017 года, 11:20

АПАТИТЫ/ 29 января/ БИ-ПОРТ – Минувшей ночью в Апатитах горел гараж. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 00:44.

«В результате горели пол, потолок, ворота, закопчены стены гаража и подвала по всей площади. Огнем повреждены личные вещи и вещи домашнего обихода. В гараже находился легковой автомобиль, огнем поврежден полостью», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения: 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.