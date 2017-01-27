При постройке АПЛ «Хабаровск» впервые создадут полную 3D-модель ее корпуса

29 Января 2017 года, 13:05

СЕВЕРОДВИНСК/ 29 января/ БИ-ПОРТ - Впервые в отечественном атомном подводном кораблестроении специалисты проектно-конструкторского бюро «Севмаша» при строительстве стратегической субмарины создается полная 3D-модель корпуса корабля. Об этом сообщили в пресс-службе Севмаша. «Пилотным проектом послужила атомная подводная лодка (АПЛ) «Хабаровск».

Отмечается, что «этот подводный корабль создается как носитель роботизированных средств ВМФ, которые предназначены для разведки дна и недр Мирового океана, мониторинга континентального шельфа, охраны и прикрытия использования сил флота».

Ранее сообщалось, что АПЛ «Хабаровск» может быть носителем океанской многоцелевой системы вооружения «Статус-6». Частью этой системы является беспилотный подводный робот в виде гигантской глубоководной высокоскоростной торпеды с ядерной боевой частью.

По одной из версий, озвученных в прессе, строительство лодки выполняется в интересах Главного управления глубоководных исследований Минобороны. По другой - речь может идти о прототипе АПЛ 5-го поколения, пишет Интерфакс.