Командование СФ и правительство Мурманской области обсудили актуальные вопросы взаимодействия

29 Января 2017 года, 13:25

СЕВЕРОМОРСК/ 29 января/ БИ-ПОРТ - В штабе Северного флота состоялось рабочее совещание, посвящённое актуальным вопросам взаимодействия командования СФ и правительства Мурманской области. Стороны обсудили прохождение отопительного сезона, перспективы развития социальной инфраструктуры в военных городках и гарнизонах на территории Мурманской области, строительство в Мурманске филиала Нахимовского военно-морского училища. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Открывая встречу, командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов заявил, что вопросы социальной и коммунальной проблематики в гарнизонах находятся на жестком контроле у командования флота и решаются в тесном взаимодействии с правительством Мурманской области и муниципальными властями.

В свою очередь, губернатор Мурманской области Марина Ковтун отметила, что такие совещания носят регулярный характер и дают конкретные результаты.

«Мы исходим из принципов сотрудничества и взаимной ответственности по смежным вопросам развития региона. Наши совещания традиционны, а главное, они дают реальные результаты», – сказала Марина Ковтун.