В Лондоне установят памятник принцессе Диане к 20-летию ее гибели

29 Января 2017 года, 16:15

ЛОНДОН/ 29 января/ БИ-ПОРТ - В Лондоне решено установить статую принцессы Дианы в 20-ю годовщину ее гибели. С этой инициативой выступили сыновья покойной - принцы Уильям и Гарри.

Скульптура появится на открытой для посещения территории Кенсингтонского дворца, который некогда был официальной резиденцией Дианы. Сейчас там живут принц Уильям и его жена герцогиня Кембриджская.

Диана погибла 31 августа 1997 года а автокатастрофе в Париже. Автомобиль, в котором она ехала со своим возлюбленным Доди аль-Файедом на большой скорости врезался в опору моста.