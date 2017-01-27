Главой ВВС Норвегии впервые стала женщина

29 Января 2017 года, 14:15

НОРВЕГИЯ/ 29 января/ БИ-ПОРТ - Получившая новое звание генерал-майора 49-летняя Тонье Скиннарланд стала первой женщиной, назначенной главой ВВС Норвегии, говорится в сообщении военного ведомства королевства. Скиннарланд фактически замещала эту должность с октября 2016 года после смерти ее предшественника Пера-Эгиля Рюгга. В конце прошлой недели Скиннарланд официально утвердил Госсовет королевства.

«Скиннарланд является опытным и высококвалифицированным офицером. Ее обширные знания основывается на нескольких годах службы в Королевских ВВС Норвегии, а также многолетней практики в Министерстве обороны страны», - говорится в сообщении военного ведомства Норвегии.