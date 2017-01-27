Житель Мурманской области дебоширил в поезде «Москва-Мурманск»

29 Января 2017 года, 14:35

КЕМЬ/ 29 января/ БИ-ПОРТ - В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Кемь поступило сообщение о том, что к прибывающему поезду «Москва - Мурманск» требуется наряд транспортной полиции.

В результате проверочных мероприятий стражами правопорядка был выявлен 29-летний житель Мурманской области, который находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя недостойно и мешал отдыху пассажиров и работе проводников. Начальником поезда было принято решение об отстранении данного пассажира от дальнейшего проезда, составлен акт о недостойном его поведении, на основании которого ему было отказано в дальнейшем проезде.

Транспортные полицейские составили в отношении гражданина протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».