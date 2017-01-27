Три новых российских самолёта представят в 2017 году

29 Января 2017 года, 15:20

РОССИЯ/ 29 января/ БИ-ПОРТ - Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что в нынешнем году в России должны быть представлены в общей сложности три новых самолета - МиГ-35, МС-21 и Ил-112В.

«В этом году у нас три авиапремьеры. Первая состоялась в четверг и пятницу, в четверг президент РФ Владимир Путин наблюдал вылет самолета МиГ-35 - новейшего нашего легкого класса истребителя. По сути дела, самолет крайне конкурентный, с большим экспортным потенциалом», - приводит слова Рогозина Интерфакс.

На весну этого года запланирован первый вылет среднемагистрального самолета МС-21, работа над которым ведется на Иркутском авиационном заводе.

«И третья авиапремьера, она также будет в Воронеже, это Ил-112В», - сказал Рогозин. По его словам, самолет должен быть представлен публике не позднее 1 июля.