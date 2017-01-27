В Мурманске пропал 16-летний подросток

30 Января 2017 года, 08:25

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске ищут 16-летнего подростка, который не появлялся дома уже 12 дней. Аркадий Гаранин около 12:00 18 января уехал с Абрам-мыса в Мурманск, с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Примета Аркадия: рост 168 см, нормальное телосложение, короткие русые волосы, глаза карие. Был одет в толстовку камуфляжного цвета, куртку «Аляску», синие джинсы и кроссвоки камуфляжного цвета на белой платформе.

Информацию о местонахождении подростка можно сообщить в полицию по телефонам: 102, 02 или 40-60-10. Также сведения об обнаружении Аркадия можно передать в отряд МурманСпас по телефонам: +7-911-311-70-20 или +7-921-030-34-85.