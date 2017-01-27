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Главная » НОВОСТИ » Запретить продавать спиртное в ресторанах после 23:00 предложили в Амурской области
 
 
 
 
30 Января 2017 года, 11:46

Запретить продавать спиртное в ресторанах после 23:00 предложили в Амурской области


РОССИЯ/ 30 января/ БИ-ПОРТ — Амурская область может стать первым регионом России, где будет запрещена торговля алкоголем в ресторанах после 23.00. Соответствующий законопроект готовится внести в местное заксобрание губернатор Александр Козлов, сообщают «Известия».

Поправки в местный закон «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области» могут вступить в силу уже с 1 июля этого года. Чиновники предлагают запретить продажу алкогольной продукции в предприятиях общепита уровня столовых с 21.00 до 11.00, а в ресторанах и кафе — с 23.00.

Отмечается, что поправки касаются только тех заведений, которые находятся в отдельно стоящих нежилых зданиях. Общепиту и магазинам в жилых домах предлагается запретить продавать спиртное вообще. Полный запрет на реализацию алкоголя в магазинах и заведениях общепита будет действовать и во время празднования Международного дня защиты детей, Дня молодежи, а также Дня знаний, «Последнего звонка» и школьных выпускных вечеров. В дни проведения массовых мероприятий продажу алкоголя в магазинах и общепите продажа алкоголя также будет ограничена.

Кроме того, амурские чиновники планируют ограничить продажи энергетических и безалкогольных тонизирующих напитков. В частности, эти напитки могут быть запрещены для несовершеннолетних, а торговать ими в общеобразовательных, детских, медицинских организациях, на всех видах общественного транспорта, на объектах культуры и спорта, в нестационарных торговых объектах будет нельзя. Продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков планируется запретить полностью.

Однако к законопроекту не прилагается пояснительной записки с аргументацией инициатив, а в министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, которое будет представлять законопроект в областном парламенте, не смогли прокомментировать предлагаемые поправки, отмечают «Известия».

В свою очередь, представители Федерации рестораторов и отельеров уже отреагировали на предлагаемые поправки и направили письмо губернатору Амурской области. В письме отмечается, что госрегулирование розничной продажи алкоголя должно быть направлено на борьбу со злоупотреблением алкоголя, а не на борьбу с употреблением алкоголя в принципе. Кроме того, рестораторы считают, что, поскольку алкоголь является товаром-драйвером, дающим больше трети оборота предприятия, а его продажи позволяют компенсировать затраты на аренду помещений и сохранить привлекательность предприятия питания для потребителя, предлагаемые ограничения и прямые запреты на реализацию алкогольной продукции в предприятиях питания приводит к их закрытию. Так, за последние три года полностью прекратили работу около 6 тысяч заведений общественного питания.

Между тем в объединении предпринимателей «Опора России» сообщили, что подобные инициативы готовятся в Якутии, Туве, Магадане и ряде других регионов.

Фото: LiveInternet

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