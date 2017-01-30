В правительстве отказались снять запрет на въезд в Россию ВИЧ-инфицированных людей

30 Января 2017 года, 12:00

РОССИЯ/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Министерство здравоохранения России предложило проработать вопрос о снятии ограничения на въезд и проживание в России иностранцев с этим заболеванием, пишет РБК. МВД и Министерство экономического развития идею не поддержали.

Проект плана по реализации государственной стратегии противодействия ВИЧ, рассчитанный до 2020 года, Минздрав передал в правительство 19 января. В документе ведомство прописало пункты для реализации стратегии. Среди прочего министерство выдвинуло предложения для борьбы с дискриминацией инфицированных.

Изначально для борьбы с дискриминацией Минздрав поднял вопросы о снятии ограничения для зараженных людей на въезд и проживание в России, на усыновление и на службу в армии. Необходимость для ВИЧ-инфицированных служить в армии сомнению не подвергли. Но пункт об отмене ограничений на въезд, выезд и проживание в России иностранных граждан Минздрав из плана исключил по настоянию коллег из других министерств.

Против этого пункта выступили Минэкономразвития и МВД. Статс-секретарь, заместитель министра экономического развития Олег Фомичев предположил, что такая борьба с дискриминацией может угрожать национальной безопасности государства «в части защиты здоровья населения». По мнению ведомства, Россия нуждается в более эффективной проверке на ВИЧ въезжающих в страну иностранцев.

Сейчас в Россию могут въезжать только те иностранцы с ВИЧ, чьи супруги, дети и родители являются гражданами страны или постоянно находятся на ее территории. Такое право инфицированные пациенты получили с начала 2016 года. 20 октября 2016 года был признан неконституционным запрет на возвращение в Россию граждан, полностью излечившихся от опасных заболеваний.

Минэкономразвития поставил под сомнение и необходимость отмены запрета для людей с ВИЧ на усыновление детей. Минздрав инициативу сохранил.

Редакцию претерпел и пункт о ВИЧ-диссидентах. ВИЧ-диссиденты — это люди, отрицающие существования ВИЧ. Минздрав планировал ввести ответственность за распространение недостоверной и опасной информации. Министерство юстиции инициативу не поддержало. В замечаниях ведомства указано: у Минюста нет данных, что действия ВИЧ-диссидентов носят массовый характер. В итоге Минздрав предложил только пресекать распространение информации с призывами отказаться от лечения инфекции.

Еще одно ключевое изменение, которое претерпел проект плана, — отказ от дополнительного финансирования стратегии в 70 млрд. руб. Из-за замечаний Министерства финансов план больше не предусматривает выделения дополнительных денег для борьбы с инфекцией.

Решение об итоговой редакции плана примут в правительстве. Обсуждение документа запланировано на 31 января.

На данный момент доля ВИЧ-инфицированных в России от населения моложе 60 лет составляет 0,72%. В Мурманской области эта цифра также равна 0,72%, а общее число ВИЧ-инфицированных – 4,7 тысяч человек. По официальной статистике регионального СПИД-центра, по области болен каждый 170-й житель, а в Мурманске - каждый 140-й.

Фото: doctorfm.ru