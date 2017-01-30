Мурманчане отпраздновали 48-й праздник «Здравствуй, солнце!»

30 Января 2017 года, 12:18

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – В минувшие выходные в Мурманске прошел традиционный праздник «Здравствуй, солнце!». Театрализованные народные гуляния развернулись на площади Пять Углов возле главной городской елки.

Провожать сорокадневную полярную ночь и радоваться приходу солнца – давняя традиция мурманчан. Для гостей подготовили игры, конкурсы и концертную программу в исполнении творческих коллективов Мурманска. На главную городскую сцену вышли Дед Мороз, Снегурочка, Кот Семен. Также героями праздника стали мультипликационные персонажи Губка Боб, Миньоны и Оптимус Прайм.

Особую атмосферу праздника создавало убранство центральной площади: елка в стиле новогодней сказки «Щелкунчик», яркие светодиодные панно «Зима – весна» и «Лето – осень». Мурманчане и гости города сделали здесь тысячи фотографий.

«Посещать парки и скверы уже стало доброй традицией мурманчан,– отметил директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Мурманские зоны отдыха – отличные площадки для проведения культурных, досуговых и спортивных программ. Причем мероприятия в них проводятся круглый год. Рост популярности городских зон – результат пятилетней работы по их благоустройству».

Завершилось гуляние массовым флешмобом. Из-за пасмурной погоды светило так и не показалось. Мурманчане встали в круг с табличками желтого цвета, напоминающими солнце.

Также по традиции на улице Воровского была организована выездная торговля – все желающие могли согреться горячим чаем и свежей выпечкой.

АГМ