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Главная » НОВОСТИ » Ростелеком в Мурманской области напоминает о необходимости соблюдения регламента земляных работ
 
 
 
 
30 Января 2017 года, 12:25

Ростелеком в Мурманской области напоминает о необходимости соблюдения регламента земляных работ

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МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ - В начале 2017 года Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» вновь обращает внимание руководителей предприятий, а также частных лиц на необходимость предварительного согласования с предприятием связи земляных работ в городе и области, призывая к сохранности кабельных линий связи.

«Кабельные линии связи нашей компании проходят по всей территории Мурманской области. Последствия вывода из строя кабеля могут оказаться очень серьезными. Отсутствие связи парализует работу оперативных экстренных служб, оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Кроме того, происходят нарушения в работе объектов жизнеобеспечения и государственных учреждений. Большинство повреждений кабельных сооружений происходит по вине организаций, не согласовавших выполнение земляных работ с «Ростелекомом». Тогда как предупредить повреждения легче, чем устранять последствия. Так, в 2016 году на территории области в результате проведения несогласованных работ зафиксировано 39 случаев обрыва линий связи», - отмечает технический директор Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Константин Лукьян.

Правила охраны линий и сооружений связи закреплены постановлением правительства РФ от 09 июня 1995 года "№" 578. В соответствии с ними начинать производство земляных или иных работ вблизи охранных зон линий и сооружений связи можно только после оформления разрешения (ордера), согласованного местным подразделением компании «Ростелеком», а непосредственно в охранной зоне - только в присутствии представителя универсального сервисного провайдера. При производстве работ необходимо строго выполнять все условия согласования. Должностные лица и граждане, виновные в порче линий и сооружений связи, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По вопросам согласования производства земляных работ в охранных зонах линий связи на территории Мурманской области следует обращаться по следующим телефонам:

  • город Мурманск, пр. Ленина, 42 тел.: (8152) 47-54-75, 47-54-15, 47-54-65, факс (8152) 47-49-11;
  • город Кандалакша, ул. 3-я Линия, 97, тел. (81533) 9-63-26, 9-21-95, 9-74-46;
  • город Полярные Зори, ул. Сивко, 1, тел. (81533) 9-63-26, (81532) 7-11-00;
  • село Алакуртти, ул. Содружества, 8, тел. (81533) 9-63-26, 8(981) 302-20-77;
  • поселок Зеленоборский, ул. Заводская, 17, тел. (81533) 9-63-26, (81533) 6-63-48;
  • город Апатиты, пл. Ленина, 4а, тел. (81555) 7-40-06, 7-74-36; факс (81555) 7-40-84;
  • город Кировск, пр. Ленина, 5 тел. (81531) 5-50-40, 5-51-11; факс (81531) 7-40-84;
  • город Мончегорск, ул. Железнодорожная, 1 тел. (81536) 7-11-10, 8 (911) 300-17-69;
  • город Оленегорск, Молодежный бульвар, 7а тел. (81552) 5-22-56, 6-10-22, (8152) 47-54-15;
  • город Ковдор, ул. Чехова, 3а, тел. (81535) 5-05-04, 5-00-14;
  • город Полярный, ул. Сивко, 16 тел. (81551) 7-13-66, (8152) 475-441, 8 (921) 165-00-21;
  • город Снежногорск, ул. Мира, 4, тел. (81530) 6-33-13, (8152) 475-441, 8 (921) 165-00-21;
  • ЗАТО Видяево, ул. Заречная, 11, тел. (81553) 5-72-27, (8152) 475-441, 8 (921) 165-00-21;
  • ЗАТО Заозерск, ул. Флотская, 4а, тел. (81556) 6-11-12, (81554) 5-10-99;
  • ЗАТО Североморск, ул. Ковалева, 8а тел. (81537) 4-44-85, факс 4-62-99;
  • поселок Умба, тел. (81559) 5-51-10, 8 (981) 302-20-78;
  • город Кола, пр. Защитников Заполярья, 32 тел. (8152) 47-53-10, 48-56-21, 8 (921) 286-68-05;
  • поселок Ревда, ул. Победы, 26а, тел. (81536) 7-11-10, 8 (921) 286-68-43;
  • село Ловозеро, ул. Советская,13, тел. (81536) 7-11-10, 8 (921) 286-68-43;
  • поселок городского типа Никель, пр. Гвардейский, 29 тел. (81554) 5-10-99, 5-08-96;
  • город Заполярный, ул. К. Маркса, 17        

Телефон для вызова представителя «Ростелекома» при проведении работ в выходные и праздничные дни, а также в ночное время: (815-2) 48-51-25.

Берегите линии связи!

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