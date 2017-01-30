Общественные слушания по оценке воздействия строительства объектов МТУ на окружающую среду обсудят в Коле

30 Января 2017 года, 12:38

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 января/ БИ-ПОРТ — 10 февраля в Коле пройдут общественные обсуждения проекта комплексного развитие Мурманского транспортного узла по материалам оценки воздействия на окружающую природную среду в результате деятельности, связанной с реализацией проекта.

Предметом обсуждения станет строительства железнодорожной линии от ст. Выходной до ст. Лавна на территории Кольского района. В рамках обсуждений планируется оценить возможность негативного влияния на окружающую среду в ходе возведения объекта МТУ. При принятии решения будет учитываться общественное мнение. Кроме того, будут приняты меры по устранению негативного влияния, если таковое будет выявлено.

Инициатором общественных обсуждений является «Ространсмодернизация». Конечной целью проекта является создание транспортной инфраструктуры на Западном берегу Кольского залива для функционирования портовой особой экономической зоны на территории Мурманской области.

Фото: Кольский район: что есть и что будет?