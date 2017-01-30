Визовый режим с Грузией может быть отменён

30 Января 2017 года, 14:00

МИР/ 30 января/ БИ-ПОРТ — В феврале в Праге состоится встреча заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина и специального представителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураба Абашидзе. Как сообщают «Известия», темой встречи станут конкретные задачи, в частности, вопросы торговли, транспортного сообщения, восстановления гуманитарных контактов и культурного обмена.

Кроме того, сообщается, что в этом году продолжатся консультации по решению визовой проблемы. Президент России Владимир Путин в декабре 2016 года заявил, что не исключает отмену визового режима для граждан Грузии, назвав визовые режимы в Европе анахронизмом.

«Дальнейшую перспективу этого визового режима должна определить российская сторона, это ее прерогатива, и мы не можем навязывать какие-то решения. Что касается грузинской стороны, мы еще с 2011 года отменили визовые требования для граждан России и они могут находиться на территории Грузии в течение целого года. Такой комфортный визовый режим был введен для граждан многих стран, и это, помимо других факторов, дало позитивные результаты: в прошлом году Грузию посетило рекордное число туристов, из них около 1 млн— из России», - отметил Абашидзе.

Вместе с тем Зураб Абашидзе заверил, что увязывать вопросы визового режима с главной проблемой — восстановлением дипотношений — сейчас не будет, однако отметил, что при определенных условиях эта тема может появиться на повестке дня.

Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин приветствовал готовность грузинского коллеги к обсуждению темы восстановления дипотношений.

«Как известно, не Россия разорвала дипломатические отношения в сентябре 2008 года, и с нашей стороны препятствий для их восстановления не было и нет. Мы прилагаем усилия по нормализации двусторонних связей в тех сферах, где это возможно в отсутствие дипотношений. Таких сфер немало —торговля, транспортное сообщение, гуманитарные контакты, культурные обмены. Будем планомерно продолжать эту работу. Весьма осязаемые результаты, которых нам уже удалось добиться, в полной мере отвечают интересам граждан наших двух стран», - подчеркнул Карасин.

Фото: SHUTTERSTOCK