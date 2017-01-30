Общественная палата и Дом Дружбы провели в Мурманске «урок памяти» жертв Холокоста

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
График уборки улиц Мурманска от снега с 30 января по 2 февраля График уборки улиц Мурманска от снега с 30 января по 2 февраля
В Международный день саамов в Мурманской филармонии зазвучит йойк В Международный день саамов в Мурманской филармонии зазвучит йойк
На «Апатит» поставляют оборудование для конвейерного комплекса На «Апатит» поставляют оборудование для конвейерного комплекса
Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия
ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…» ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…»
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Когда очистят Кольский залив от заброшенных кораблей?
 
 
 
 

Курсы валют 28.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,6408
1,7264
1 USD
Доллар США
60,3196
1,1028
1 EUR
Евро
64,3429
0,7204
10 NOK
Норвежских крон
72,3708
1,4525
10 SEK
Шведских крон
68,1562
1,1256
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-1°
7.6 м/с
давление 741.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

Выбор редакции

Общественные слушания по оценке воздействия строительства объектов МТУ на окружающую среду обсудят в Коле
30 Января 2017, 12:38
Общественные слушания по оценке воздействия строительства объектов МТУ на окружающую среду обсудят в Коле
Мурманчане отпраздновали 48-й праздник «Здравствуй, солнце!»
30 Января 2017, 12:18
Мурманчане отпраздновали 48-й праздник «Здравствуй, солнце!»
На севере Мурманской области ожидается усиление ветра, метель
30 Января 2017, 12:06
На севере Мурманской области ожидается усиление ветра, метель
На Северном флоте стартовал чемпионат по хоккею с шайбой на кубок командующего флотом
30 Января 2017, 10:50
На Северном флоте стартовал чемпионат по хоккею с шайбой на кубок командующего флотом
 
 
 
 

Самое читаемое

14-летнего жителя Мурманской области отправили в колонию за интимную связь с восьмилетней
29 Января 2017, 15:45
Один человек погиб в ДТП под Оленегорском
29 Января 2017, 17:30
Житель Североморска воровал топливо с мурманских автозаправок
29 Января 2017, 13:45
Сильный ветер ожидается в Мурманской области
30 Января 2017, 07:55
Житель Мурманской области дебоширил в поезде «Москва-Мурманск»
29 Января 2017, 14:35
Мурманск: прогноз отключений на 30 января
29 Января 2017, 18:46
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Общественная палата и Дом Дружбы провели в Мурманске «урок памяти» жертв Холокоста
 
 
 
 
30 Января 2017 года, 12:50

Общественная палата и Дом Дружбы провели в Мурманске «урок памяти» жертв Холокоста


МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Члены Общественной палаты, представители национально-культурных общественных объединений и религиозных организаций провели 25 января «урок памяти».

Он прошел в Мурманском областном художественном музее на открытии фотовыставки, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста. В экспозиции представлено 20 фотопостеров, иллюстрирующих те страшные годы. Постеры были предоставлены Еврейским благотворительным центром «Забота» - «Сияние ХЭСЭДА».

Участники отдали дань памяти погибшим в концлагерях, делились семейными историями, говорили о Праведниках мира, тех, кто ценой собственной безопасности и даже жизни спасали евреев в годы нацистского режима.

«Зачем надо беречь память обо всем, что было в эти страшные годы? – говорит директор Еврейского благотворительного центра Диана Ароновна Раскина. – Ответ очень простой. Если мы забудем, все может повториться снова».

Выставку можно посетить до 12 февраля в Красной гостиной Мурманского областного художественного музея.

Общественная палата Мурманской области планирует продолжить проведение «уроков памяти», посвященных трагическим страницам российской истории.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Мурманчане отпраздновали 48-й праздник «Здравствуй, солнце!»
2.
График уборки улиц Мурманска от снега с 30 января по 2 февраля
3.
В Мурманске ветер усилится до 22 м/с
4.
В Международный день саамов в Мурманской филармонии зазвучит йойк
5.
В Мурманске пропал 16-летний подросток
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта