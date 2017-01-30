Общественная палата и Дом Дружбы провели в Мурманске «урок памяти» жертв Холокоста

30 Января 2017 года, 12:50

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Члены Общественной палаты, представители национально-культурных общественных объединений и религиозных организаций провели 25 января «урок памяти».

Он прошел в Мурманском областном художественном музее на открытии фотовыставки, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста. В экспозиции представлено 20 фотопостеров, иллюстрирующих те страшные годы. Постеры были предоставлены Еврейским благотворительным центром «Забота» - «Сияние ХЭСЭДА».

Участники отдали дань памяти погибшим в концлагерях, делились семейными историями, говорили о Праведниках мира, тех, кто ценой собственной безопасности и даже жизни спасали евреев в годы нацистского режима.

«Зачем надо беречь память обо всем, что было в эти страшные годы? – говорит директор Еврейского благотворительного центра Диана Ароновна Раскина. – Ответ очень простой. Если мы забудем, все может повториться снова».

Выставку можно посетить до 12 февраля в Красной гостиной Мурманского областного художественного музея.

Общественная палата Мурманской области планирует продолжить проведение «уроков памяти», посвященных трагическим страницам российской истории.