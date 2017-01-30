Титул «Мисс Вселенная» получила студентка-стоматолог из Франции

30 Января 2017 года, 20:00

МИР/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Титул «Мисс Вселенная» получила 23-летняя француженка Ирис Миттенар, пишет «Интерфакс» со ссылкой на AP. Ежегодный конкурс проходил в столице Филиппин Маниле.

Миттенар живет в Лилле и учится на стоматолога. В своем досье для конкурса она указывала, что в случае победы будет активно пропагандировать гигиену полости рта. Комментируя свою победу, она сказала, что почла бы за честь оказаться в тройке финалистов и была ошеломлена первым местом.

В конкурсе в этом году участвовали 86 девушек. Миттенар получила корону из рук победительницы 2015 года - филиппинки Пии Вуртцбах.

«Красота - внутри у человека. Быть доброй, иметь нравственные ценности, быть уверенной в себе, но признавать свои недостатки - так я работаю над собой для того, чтобы быть красивой», - говорит победительница.

По окончании церемонии финалистки ответили на несколько вопросов, в частности - рассказали об одной из своих крупных неудач и о том, чему научились в ходе конкурса.

«У меня несколько раз случались неудачи. Когда это происходит, нужно подняться и попробовать сделать все заново», - сказала Миттенар.

Обладательница второго места, 25-летняя мисс Гаити Ракель Пелизье, рассказала о том, как в 2010 году землетрясение, унесшее жизни 300 тысяч человек, разрушило ее родной город.

Третье место в конкурсе заняла 23-летняя мисс Колумбия Андреа Товар.

Фото: © missuniverse.com