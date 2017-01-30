В России пересмотрят перечень работ, недоступных для женщин

30 Января 2017 года, 13:46

РОССИЯ/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Министерство труда России в связи с совершенствованием условий труда на ряде рабочих мест, произошедшим за последние годы, пересмотрит перечень работ, недоступных для женщин, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В перечень на данный момент входит 456 работ, в том числе – на шахтах, в металлургии, химическом производстве.

«В связи с изменениями технологий современного производства и произошедшими изменениями социально-гигиенических условий труда ряда профессий Минтруд России проводит работу по актуализации Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. №162», — заявили в ведомстве.

В Минтруде напомнили, что цель перечня – оградить репродуктивное здоровье женщины от воздействия вредных производственных факторов.

«В настоящее время Минтруд России осуществляет сбор и обработку предложений сторон социального партнерства и экспертов по вопросу актуализации перечня. Кроме того, совместно с экспертами медицины труда Минтруд России проводит работу по определению факторов, влияющих на репродуктивное здоровье женщины», — рассказали в ведомстве.