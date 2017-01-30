На проектирование и подъем одного затонувшего объекта со дна Кольского залива потребуется около 52 недель

30 Января 2017 года, 14:41

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – В пятницу на заседании правительства Мурманской области министр природных ресурсов и экологии региона Эльвира Макарова доложила о первых результатах реализации пилотного проекта «Ликвидация прошлого экологического ущерба, связанного с размещением несанкционированных свалок судов вдоль побережья Кольского залива».

Как сообщила Макарова, основным фактором, негативно влияющим на состояние морской среды, являются несанкционированные свалки судов и металлоконструкций на площади свыше 3 тыс. га, образованные в 1980-1990-х годах.

При поддержке Минприроды России проект по очистке залива от свалок судов вошел в состав Комплекса первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической и иной деятельности. Объем выделенных средств из федерального бюджета составил 50 млн рублей. Исполнителем стало входящее в состав госкорпорации «Росатом» ФГУП «РосРАО».

На первом этапе был проведен анализ состояния акватории Кольского залива. Результаты говорят, что залив является наиболее уязвимым районом Баренцева моря. В рамках комплексного обследования залива составлен реестр затопленного и затонувшего имущества. В состав реестра вошло 102 объекта – суда, сооружения, металлолом и отходы.

Программа очистки акватории Кольского залива содержит в том числе технологические решения по подъему объектов, планы мероприятий по установлению собственников имущества, обоснование финансового обеспечения проекта и перечня необходимых согласований. Согласно расчетам, на проектирование и подъем одного объекта потребуется порядка 52 недель.

«Впервые в истории такая масштабная работа начала проводиться комплексно. Проект сегодня находится только в начале реализации, но мы будем продолжать эту серьезную работу, которая, возможно, продлится более десяти лет», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун.

Глава региона поручила региональному Минприроды обеспечить постоянное взаимодействие с Минприроды России по вопросам финансирования и реализации мероприятий программы.