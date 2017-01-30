«Адмирал Кузнецов» идёт вдоль побережья Норвегии под наблюдением сил НАТО

30 Января 2017 года, 15:10

МИР/ 30 января/ БИ-ПОРТ — Авианосная ударная группа Северного флота, в состав которой входит авианосец «Адмирал Кузнецов» возвращающаяся на базу в Североморск из похода в Средиземноморье, в настоящее время идет вдоль норвежского побережья под наблюдением кораблей НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные международной Автоматической идентификационной системы.

Группу, идущую курсом на север, сопровождает три военных корабля стран-членов НАТО, в том числе британский фрегат «Сент-Олбанс», норвежский фрегат «Руаль Амундсен» и немецкий вспомогательный корабль.

Напомним, что на прошлой неделе января российская авиагруппа под наблюдением эскадры НАТО пересекла пролив Ла-Манш. В Североморск авиагруппа прибудет в начале февраля.