В программе «Точка зрения» на «Большом Радио» поговорят о высшем образовании

30 Января 2017 года, 15:26

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ - Мурманский вуз, который чаще всех менял свои названия, был образован в 1939 году. На данный момент МАГУ или Мурманский арктический государственный университет является одним из крупнейших и динамично развивающихся учебных заведений области. Какие преобразования ждут вуз в будущем? Каковы особенности приемной кампании в 2017 году? На эти и другие вопросы в прямом эфире «Большого Радио» ответит гость программы «Точка зрения» ответственный секретарь Приемной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева. Звоните и задавайте интересующие вопросы по номеру 45 09 45 31 января в 10 часов утра.

«Большое Радио» доступно для жителей Мончегорска и Оленегорска на 102 FM; для Мурманска, Колы, Мурмашей, Североморска, Полярного, Снежногорска, Гаджиево и Верхнетуломского 106,9 FM и для Заполярного, Никеля, Спутника, Печенги, Луостари, Киркенеса, Вадсё и Вардё 103,6 FM.