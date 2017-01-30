Для вывоза отработавшего ядерного топлива с Кольской АЭС разработан новый транспортно-упаковочный комплект

30 Января 2017 года, 15:40

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 30 января/ БИ-ПОРТ - 26-27 января представители АО ФЦЯРБ и Кольской АЭС проверили возможность проведения «холодных» испытаний по вывозу ОЯТ с Кольской АЭС на ФГУП «Маяк». Об этом «Би-порту» сообщили в АО ФЦЯРБ. В ходе проведенных работ по оценке готовности к «холодным» испытаниям на Кольской АЭС был определен перечень необходимых мероприятий для запуска транспортно-технологической схемы.

Новый транспортно-упаковочный комплект ТУК-140, разработанный специалистами АО «ИЦЯК» по заказу АО ФЦЯРБ, приходит на смену ТУК-6. Современному ТУКу не страшны ни минусовые температуры, ни ОЯТ 2-го и 3-го поколения. Его применение позволит не только сократить время выгрузки ОЯТ, но и значительно снизит стоимость отправки отработавшего ядерного топлива на переработку с атомных станций с типами реакторов ВВЭР-440. В России таких атомных станций две: Нововоронежская АЭС и Кольская АЭС.

Напомним, что транспортер ТК-Е-140, контейнер ТУК-140, изготовленные по заказу АО ФЦЯРБ, прошли заводские испытания в конце 2016 года и были приняты приемочной комиссией, что означает, что весь комплекс готов к серийному производству.

Перед специалистами АО ФЦЯРБ стоит задача обеспечить в текущем году проведение «холодных» испытаний на Кольской АЭС, отработать всю транспортно-технологическую схему с целью дальнейшей транспортировки ОЯТ на ФГУП «Маяк» для переработки.