Сотрудники Колэнерго с детьми посетили с экскурсией специализированный Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России

30 Января 2017 года, 15:50

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ - Аварийно-спасательный центр МЧС России, открытый в Мурманске в конце 2015 года, расположен на берегу Кольского залива и предназначен для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арктической зоне Мурманской области, территория которой составляет 847 тысяч квадратных километров.

Экскурсию по территории центра для сотрудников филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и их детей провел спасатель Антон Муракаев.

Гостям рассказали об особенностях работы спасателей, показали административно-бытовые помещения центра, спортивно-оздоровительный комплекс. На практике спасатели продемонстрировали специализированную технику и оборудование, используемые при оказании помощи в поисково-спасательных работах и дорожно-транспортных происшествиях, автомобили повышенной проходимости.

Кинолог-спасатель Ирина Бондарь со своей напарницей лабрадором Ютой показали основные приемы, применяемые в поисковых работах с участием собак, в том числе при поиске пострадавших под завалами и снежными лавинами.