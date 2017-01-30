Главными страхами россиян остаются международные конфликты и рост цен

30 Января 2017 года, 18:05

РОССИЯ/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, каких проблем в жизни россияне опасаются больше всего.

Опасения россиян, связанные с международными конфликтами и с ростом цен, остались главными факторами, создающими напряжение в обществе. Индекс страхов по первой проблеме в ноябре-декабре составил 14 п. (в январе 2016 г. он был равен 23 п.). Показатель по второй проблеме снизился до минимального значения в 2016 г. (10 п.) – против 19 п. в начале года.

Индекс страхов роста преступности в декабре опустился до -1 п. Меньше стали беспокоить внутренние беспорядки и конфликты (-7 п.). За год стали меньше волновать возможные проблемы со здоровьем, получением медицинской помощи (-8 п.).

Страхи снижения доходов из-за сокращения зарплаты и задержки выплат существенно ниже, чем по названным выше проблемам: соответствующий индекс равен -18 п. (в январе он составлял -8 п.). Индекс страхов потери работы в декабре составил -29 п. (с -23 п. в январе).

Семейные конфликты и проблемы по-прежнему занимают последнюю строчку в рейтинге «страхов»: соответствующий показатель индекса в декабре составил -50 п.

«Декабрь 2016 года стал одним из самых спокойных месяцев прошедшего года, что и отразили результаты соцопроса. Можно выделить два ключевых фактора этой ситуации. Во-первых, нетипичная для декабря стабильность на валютном рынке. Негативные ожидания не оправдались. Во-вторых, миролюбивые декларации руководства страны, сделанные в ноябре – декабре. Они услышаны и отрефлексированы», – отметил руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов.

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