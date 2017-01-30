Очередная экспедиция «Арктического плавучего университета» запланирована на июль 2017 года

30 Января 2017 года, 16:27

АРХАНГЕЛЬСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ — 27 января состоялась рабочая встреча руководства САФУ с начальником Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сергеем Пукановым. Стороны обсудили направления сотрудничества в этом году. Как сообщает пресс-центр Северного УГМС, в 2010 году организация подписала соглашение с университетом о сотрудничестве в подготовке специалистов и проведении научных исследований.

В ходе встречи стороны обсудили участие представителей Севгидромета в предстоящих Днях Арктики в САФУ, в профориентационных мероприятиях и участие вместе с учеными университета в конкурсах на прикладные научные исследования в Арктике.

Кроме того, сообщается, что экспедиционный рейс «Арктический плавучий университет — 2017» научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» к экспедиционному рейсу «Арктический плавучий университет — 2017» запланирован на период с 8 по 28 июля. В рейсе будут участвовать студенты и преподаватели, в том числе из стран Арктического совета и ЕС. Целью рейса является изучение экосистемы акватории и прибрежных территорий архипелага Земля Франца-Иосифа. Сейчас «Профессор Молчанов» находится на ремонте и готовится к летней экспедиции.

Фото: narfu.ru